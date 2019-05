Sorpreso con la droga nel parco Florida, arrestato spacciatore

Un uomo è stato tratto in arresto a dalla Guardia di Finanza perché trovato in possesso di droga all'interno del parco Florida di Pescara.

A finire in manette è stato uno spacciatore di nazionalità nigeriana che aveva addosso 100 grammi di sostanza stupefacente, marijuana in particolare.

A sorprendere lo spacciatore martedì pomeriggio 14 maggio è stata una pattuglia composta dai baschi verdi e dai militari cinofili in forza al Gruppo Pescara in azione per un'attività di controllo del territorio mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei militari della Guardia di Finanza di Pescara.

Dalla successiva perquisizione personale sono stati rinvenuti, nascosti con cura dentro alla fodera del giubbino e nelle tasche dei pantaloni, 16 involucri di cellophane contenenti sostanza di tipo marijuana per un totale di 100 grammi pronti ad essere venduti.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.