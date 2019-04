Lega giovane nudo a una sedia e lo picchia per avere denaro, arrestato per sequestro di persona a scopo di estorsione

Un giovane è stato arrestato oggi, venerdì 26 aprile, dalla polizia a Pescara con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione.

In manette è finito un ragazzo di nazionalità marocchina, E.A.D. di 24 anni che è stato raggiunto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura.

Il 24enne, in base alla ricostruzione dei fatti, avvenuti lo scorso 25 marzo, dopo aver consumato dosi di sostanza stupefacente insieme di un ragazzo e una ragazza italiani, con un pretesto li ha portati nella sua nel rione San Donato.

Dopo aver continuato a consumare droga in compagnia dei due giovani, ha accusato, il ragazzo italiano, C.M. 22enne, di aver rubato parte della droga, e che se non l’avesse restituita, avrebbe fatto del male a lui, alla ragazza, e alla sua famiglia. Subito dopo per rafforzare la minaccia, lo colpiva con un coltello al volto, minacciandolo di ancor peggiori epiloghi se non gli avesse corrisposto al somma di 200 euro caricandole su di una postepay. Il malcapitato nel frattempo denudato e legato ad una sedia e ripetutamente percosso, al fine di far interrompere le violenze, proponeva all’aguzzino di contattare la sorella per consegnargli del denaro.

La sorella, preoccupata dall’insolita richiesta di denaro del fratello, ha deciso di raccontare quanto stesse accadendo alla madre, che si è rifiutata di versare del denaro sulla carta postepay e si è accordata per incontrarsi alla stazione ferroviaria di Porta Nuova per consegnare i soldi richiesti. Una volta consegnato il denaro lo straniero ha consentito ai due ragazzi di allontanarsi. La madre del ragazzo però si è rivolta alla polizia di Stato e la Squadra Mobile ha avviato le indagini che hanno portato all’identificazione di A.E.D., al quale su disposizione della autorità giudiziaria della Direzione Distrettuale Antimafia, questa mattina, è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare, nel carcere di Bari dove è detenuto per altri reati.