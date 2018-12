Pescara, vendono droga in un canapa store in pieno centro: arrestato uno dei titolari

Una persona denunciata, una tratta in arresto e il sequestro di 36,8 chili di droga tra hashish e marijuana.

Questo il bilancio della "Operazione Giovani" portata avanti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara.

Le sostanze stupefacenti sequestrate, una volta immesse sul mercato dello spaccio, avrebbero fruttato ben 400mila euro.

Al setaccio è passato un negozio di vendita della canapa, ubicato in pieno centro a Pescara, che si occupa dei nuovi prodotti, cosiddetti legali, dei derivati della canapa.

Durante il controllo sono state rinvenute più di 400 confezioni contenenti infiorescenze di canapa, la cosiddetta canapa light, del peso complessivo di oltre un chilo. 230 confezioni, dai test, sono risultate contenere sostanza con valori di principio attivo superiori ai limiti consentiti, quindi di fatto stupefacente illegale.

Dopo le verifiche nel punto vendita, le Fiamme Gialle hanno deciso di allargare il controllo a un vicino deposito nel quale erano nascosti:

un considerevole quantitativo di hashish (confezionato in panetti da 1 e 2 chili) per un totale di 33,8 chili

2 chili di marijuana

materiale utile al confezionamento

Al termine dell'ispezione, uno dei due soci dell'esercizio commerciale è stato denunciato, mentre l'altro è stato tratto in arresto nel magazzino. L'arrestato è di Francavilla al Mare, il denunciato è di Pescara. Entrambi hanno 30 anni.

Il negozio, che era aperto da un paio di anni, non chiuderà i battenti perché questo tipo di attività non è sottoposta a licenza. Adesso le indagini proseguiranno per approfondire e individuare la provenienza della sostanza stupefacente e anche per portare avanti questo tipo di controlli.