Scippa una donna ma viene fermato dalla polizia dopo inseguimento

La polizia ha tratto in arresto un uomo che nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 maggio, ha scippato una donna a Pescara.

Gli agenti della Squadra Volante hanno notato un uomo in fuga durante il servizio di controllo del territorio rincorso a poca distanza da un'altra persona.

I poliziotti, insospettiti, hanno seguito in costante contatto visivo i due uomini notando che il fuggitivo stringeva nella mano una borsa da donna che, dopo alcuni istanti, ha lasciato cadere.

L'individuo che era al suo inseguimento si è fermato e ha recuperato la borsa e, vendendo la presenza degli agenti della Volante ha indicato il fuggitivo mostrando la borsa appena recuperata. Gli agenti hanno così proseguito l’inseguimento riuscento a fermare l’uomo poco più avanti. Dal controllo successivo hanno accertato che l’individuo fermato, poco prima, aveva scippato la borsa a un’anziana donna che aveva cercato di richiamare l’attenzione dei passanti urlando.

L’uomo che si era posto all’inseguimento dello scippatore aveva assistito alla scena e aveva cercato di raggiungerlo. L'uomo fermato è stato identificato come B.A. 48enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato negli uffici della Questura dove era da poco arrivata l’anziana malcapitata per sporgere denuncia dell’accaduto.

La donna ha riferito che mentre stava camminando su un marciapiede ha incrociato un uomo che ha iniziato a correrle incontro e che giunto alla sua altezza le ha strappato la borsa da sotto il braccio dandosi alla fuga. Per questo motivo B.A. è stato tratto in arresto e il magistrato di turno ha disposto la detenzione nella camera di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.