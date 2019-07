Ricercato per traffico di droga e lesioni personali sorpreso in strada e arrestato

Stava tranquillamente passeggiando in una strada di Pescara quando è stato sorpreso e tratto in arresto dalla polizia.

In manette è finito G.P., pescarese di 33 anni ricercato per reati contro la persona, come lesioni e atti persecutori e stalking, e per traffico di sostanze stupefacenti.

Il 33enne è stato rintracciato questa mattina, giovedì 25 luglio, dagli agenti della Squadra Volante in via Basento.

Gli immediati accertamenti di polizia giudiziaria hanno permesso ai poliziotti di accertare che il il 33enne era ricercato dovendo espiare, a seguito di condanna definitiva per lesioni personali e spaccio di stupefacenti, la pena della reclusione per anni 2 e mesi 5.

Per questa ragione, l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di San Donato.