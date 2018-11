Ricercato scoperto dalla polizia a Pescara, deve scontare più di 5 anni

La polizia di Stato ha scoperto e arrestato ieri, venerdì 23 novembre, a Pescara un noto ricercato.

In particolare, gli agenti della Squadra Volante hanno sorpreso in via Aterno un pescarese, S.A., di 44 anni già noto alle forze dell'ordine per diversi reati commessi in passato.

Proprio per questa ragione, sul suo capo pendeva un recente ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del tribunale di Pescara.

Il 44enne ha commesso vari reati contro il patrimonio come furti, furti aggravati e furti in abitazione. Tra i suoi precedenti anche un arresto in flagranza di reato eseguito dalla Squadra Volante quando si era introdotto in un’abitazione di un anziano spacciandosi per tecnico del gas, riuscendo a sottrargli ingente somma di denaro.

Una volta rintracciato, gli agenti hanno eseguito un controllo dal quale è emerso come fosse stato condannato in via definitiva alla pena residua di 5 anni e 2 mesi di reclusione carceraria.

Per questo motivo, essendo ricercato, il 44enne è stato tratto in arresto e accompagnato al carcere di San Donato.