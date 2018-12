La polizia individua e arresta un ricercato per rapina

Un uomo, ricercato per rapina, è stato tratto in arresto a Pescara ieri, mercoledì 5 dicembre, dalla polizia.

Gli agenti della Squadra Volante, nel corso di un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione del crimine, hanno individuato B.V., un 52enne già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato rintracciato nel quartiere Zanni e gli accertamenti subito seguiti dai poliziotti hanno concesso di accertare come il 52enne fosse destinatario di una condanna.

In particolare, dopo i reati commessi a Pescara e Montesilvano (porto illegittimo di armi e rapina aggravata in concorso), aveva subìto una condanna in via definitiva. L'ordine di esecuzione per la carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica della Corte d'Appello dell'Aquila.

Il ricercato deve scontare una pena residua definitiva di 4 anni, 6 mesi e 5 giorni di reclusione e 6 mesi di arresto.

Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato al carcere di San Donato.