A spasso nonostante la condanna, arrestato ricercato di Montesilvano

Nonostante fosse destinatario di una condanna in via definitiva se ne andava tranquillamente a spasso lungo le vie di Pescara.

A sorprenderlo, tra via Aterno e via Raiale, sono stati ieri, martedì 15 gennaio, gli agenti della polizia impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione del crimine diffuso.

Come ha notato i poliziotti, il ricercato di Montesilvano ha cercato di sottrarsi al controllo allontanandosi ma è stato raggiunto e bloccato.

Dai controlli eseguiti nell'immediatezza si è scoperto come l'uomo fosse stato condannato per vari reati (rapine, furti aggravati, spaccio di stupefacenti) commessi tra Pescara e Montesilvano. Per questa ragione era stato colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione della Procura della Repubblica di Pescara, dovendo espiare una pena residua definitiva di 2 anni, 8 mesi e 29 giorni di reclusione.

È stato così arrestato e accompagnato al carcere di San Donato.