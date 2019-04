Spintona e rapina un uomo nel parcheggio di un supermercato a Pescara, arrestato

Ha spintonato e rapinato un uomo nel parcheggio di un supermercato di Pescara lo scorso 6 aprile.

Per questo motivo i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto A.F., 33 anni del Marocco.

I militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale del capoluogo adriatico su richiesta della Procura della Repubblica.

Il 33enne di origine marocchina è responsabile di una rapina impropria ai danni di un 85enne pescarese. Nello specifico, il provvedimento della custodia cautelare in carcere scaturisce dalla risultanze investigative relative alla rapina messa a segno lo scorso 6 aprile, quando il mavivente, approfittando di un momento di distrazione della vittima, che nel frattempo si trovava all’interno del parcheggio di un supermercato di questo centro cittadino intenta a prelevare un carrello, dopo averla avvicinata da dietro, le ha sfilato il portafogli dalle tasche per poi, infine, spintonarla al fine di guadagnarsi la fuga.

Per fortuna l’anziano non ha riportato lesioni dopo l'aggressione subita.