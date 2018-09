Cerca di evitare controllo dei carabinieri e li aggredisce, prostituta inseguita e arrestata a Montesilvano

Una ragazza di 21 anni di nazionalità nigeriana è stata tratta in arresto la notte scorsa a Montesilvano dai carabinieri.

In particolare, la 21enne stava svolgendo attività di meretricio nella pineta in via Aldo Moro (il lungomare) e alla vista dei militari dell'Arma della locale Compagnia, i quali volevano eseguire un controllo, ha reagito in malomodo.

La prostituta ha prima cercato di fuggire allontandosi in tutta fretta, ma dopo un breve inseguimento a piedi è stata raggiunta e bloccata, ma si è subito scagliata contro i carabinieri provocando ai 2 militari anche lievi lesioni.

Per questo motivo è stata arrestata con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e oggi verrà sottoposta a rito direttissimo.