Deve scontare un anno e 8 mesi di reclusione, uomo arrestato a Pescara

Un uomo è stato tratto in arresto dalla polizia di Stato a Pescara.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito ieri, mercoledì 29 aprile, un'ordinanza del tribunale di sorveglianza del capoluogo adriatico.

G.F., cittadino italiano, dovrà espiare la pena di un anno e 8 mesi di reclusione.

L'uomo deve scontare la pena perché riconosciuto colpevole e condannato per cumulo di pene per reati commessi a Pescara, Teramo e Perugia tra il 2012 e 2017. Come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare.