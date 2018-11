Non si ferma all'alt della polizia e lancia droga dal finestrino, arrestato dopo inseguimento

Un uomo è stato arrestato ieri mattina, giovedì 15 novembre, dalla polizia a Pescara alla fine di un inseguimento in auto.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile, hanno pedinato D.A.P., un 51enne pescarese già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti legati a questioni di droga.

Sospettando che fosse coinvolto in un giro di spaccio di droga hanno dovuto inseguirlo a forte velocità in via Raiale con la pattuglia dopo che il 51enne, a bordo di un'automobile della Opel, non si è fermato all'alt intimatogli dai poliziotti.

Nel corso della fuga al volante del veicolo ha anche lanciato dal finestrino un involucro, poi recuperato dalla polizia, al cui interno c'erano più di 50 grammi di eroina. Subito dopo è scattata una perquisizione domiciliare con un cane antidroga in forza alla Questura di Pescara. Nella casa sono stati posti sotto sequestro una bilancia professionale, un coltello sporco della stessa sostanza stupefacente e 4 pastiglie di colore bianco dentro un sacchetto termosaldato.

Queste ultime simili a un prodotto farmaceutico contenente “Buprenorfina”, sostanza quest’ultima considerata stupefacente secondo le “tabelle” allegate al D.P.R. 309/90 (tabella medicinali sez.A).

Per questi motivi il 51enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del sostituto procuratore, Luca Sciarretta, accompagnato nel carcere di San Donato.