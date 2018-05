Agli arresti domiciliari con eroina e marjuana, pescarese finisce in carcere

Nella giornata di ieri la Polizia di Pescara ha arrestato un 35enne del posto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del locale tribunale che dispone, per l'uomo, la revoca degli arresti domiciliari e applica la detenzione in carcere.

Il provvedimento è stato emesso dopo che, lo scorso 24 aprile, in sede di controllo effettuato presso la sua abitazione, il 35enne è risultato in possesso di sostanze stupefacenti (nello specifico: eroina e marjuana), oltre a vario materiale per il confezionamento.

L’arrestato, dopo le formalità, è stato associato presso la Casa Circondariale di San Donato. Il provvedimento è stato eseguito dal personale della Squadra Mobile.