Pretende di mangiare gratis e aggredisce con una catena gestore del locale e poliziotti

Serata movimentata quella di ieri, mercoledì 19 dicembre, in corso Vittorio Emanuele II a Pescara.

Un uomo è stato infatti tratto in arresto dalla polizia per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, ieri sera intorno alle ore 22:40, un uomo di nazionalità senegalese di 30 anni, D.M., le sue iniziali, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un locale con la pretesa di mangiare e bere gratis.

Il gestore del locale, capito di essere in pericolo ha allertato le forze dell'ordine e qualche minuto più tardi sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante che sono intervenuti poco prima che il 30enne colpisse il proprietario con una catena di ferro con tanto di lucchetto di acciaio di grandi dimensioni.

Ma l'uomo, di corporatura grande, ha reagito all'arrivo dei poliziotti spintonandoli e strattonandoli con violenza, tanto da indurli a usare lo spray urticante per riuscire a immobilizzarlo. Dalle immediate verifiche è emerso come l'extracomunitario da tempo costringeva il gestore del locale a somministrargli gratuitamente alimenti e bevande con minacce.

Per questo motivo gli Agenti l'hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la quale, proprio stamattina ha convalidato l’arresto adottando per lui la misura cautelare della custodia in carcere.