Scappa da un posto di blocco ma viene fermato: maxi sequestro di marijuana, arrestato giovane di Pietranico - FOTO

Aveva creato in un casolare di campagna un locale arieggiato, protetto da materiale isolante per evitare la dispersione di calore e dotato di lampade per la coltivazione indoor di piante di cannabis. La serra proibita è stata scoperta dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Penne, abili a sospettare di un giovane di Pietranico fermato durante un pattugliamento stradale.

L'individuo, alla vista dei militari, non ha rispettato l'alt ma è stato bloccato poco dopo al termine di una fuga repentina. Nell'abitacolo sono stati rinvenuti due involucri di plastica contenenti oltre 100 grammi di marijuana complessivi e del denaro contante (430 euro), provento dell'attività di spaccio. I controlli si sono quindi estesi alla sua abitazione, essendo il soggetto già noto alle forze dell'ordine. Al piano terra del rustico si celava la piantagione di cannabis, composta da 22 fusti vegetali, alti fino ad un metro, e 164 germogli.

Durante la perquisizione sono emersi anche dei sacchetti di plastica con all'interno della marijuana già pronta per essere venduta, per un totale di circa 10 kg. Immediato l'arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il rito direttissimo è stato convalidato con la detenzione ai domiciliari.