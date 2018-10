Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, arrestato un uomo a Pescara

La polizia di Pescara ha tratto in arresto un uomo ieri, martedì 16 ottobre, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nello specifico, a finire in manette è stato J.M., un 42enne di nazionalità polacca.

A disporre l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata la Procura della Repubblica del tribunale di Ancona, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per la durata di 4 anni.

Il 42enne è stato intercettato dagli agenti della polizia stradale e al termine delle procedure di rito è stato accompagnato al carcere di Chieti.

La polizia, sempre ieri, ha anche eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila unitamente al Siep (società italiana di epidemiologia psichiatrica) della Procura della Repubblica di Pescara, per cui il personale della Squadra Mobile ha sottoposto alla misura degli arresti domiciliari G.A., 50enne pescarese, per l’espiazione della pena di 1 anno 9 mesi e 25 giorni di reclusione, per cumulo di reati commessi negli anni compresi tra il 2004 e il 2013, inerenti la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e vari reati contro il patrimonio.