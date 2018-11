Adesca 2600 minorenni tramite i social, arrestato un uomo [VIDEO]

Cercava esclusivamente ragazzi maschi minorenni, contrattando anche prestazioni sessuali a pagamento: un 37enne della provincia di Bari è stato arrestato dalla Polizia postale con le accuse di adescamento online di minori, induzione alla prostituzione, detenzione e produzione di materiale pedopornografico.

L'indagine è durata circa un anno e mezzo. L'uomo, che nella vita si manteneva con lavori saltuari, faceva apprezzamenti anche espliciti sotto le immagini postate dai ragazzini sui social.

Era iscritto anche a gruppi a sfondo sessuale. In totale sono state scoperte 2600 chat.

La denuncia è partita da una mamma di Pescara alla quale il figlio aveva raccontato questa situazione spiacevole. Il 37enne (che non ha precedenti) mandava persino fotografie intime e video nei quali si masturbava, invitando le sue vittime a fare lo stesso.

Nel Barese ci sono stati anche più incontri con un solo minore che comprendevano pagamenti e ricariche telefoniche. Gli incontri avvenivano sia in casa dell'uomo sia in quella del ragazzo, nonché in auto. Accertato inoltre un tentativo di induzione alla prostituzione minorile.