Beccato con la droga in strada e nella sua abitazione: arrestato pusher

È stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Popoli mentre si trovava vicino all'abazia di San Pietro ad Oratium fra Bussi e Capestrano seduto sul cofano dell'auto, ed alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di un contenitore con della marijuana. Per questo, R.L 35enne è stato arrestato. I militari dopo aver recuperato il contenitore lanciato dal pusher, hanno verificato che conteneva 11 grammi di marijuana. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire altri 20 grammi di marijuana nascosti nel comodino della camera da letto, e 25 mila euro in banconote di piccolo taglio, frutto dell'attività di spaccio di stupefacenti.

Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa della convalida. I carabinieri sottolineano come, nonostante i numerosi servizi per l'emergenza Coronavirus, le attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti sia sempre costanti e meticolose sul territorio.