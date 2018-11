Arrestato un latitante a Pescara dalla polizia

La polizia ha tratto in arresto a Pescara un uomo risultato latitante.

In manette è finito un cittadino extracomunitario di 36 anni già noto alle forze dell'ordine, M.C. le sue iniziali.

Il 36enne di nazionalità marrochina è stato arrestato dopo essere stato sottoposto a un controllo da parte degli agenti della Squadra Volante.

Dopo il controllo i poliziotti si sono accorti di come l'uomo fosse destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione per un anno e cinque mesi di reclusione, emesso dalla Corte d’Appello de L’Aquila in virtù di sentenza passata in giudicato.

Per questa ragione, il 36enne è stato tratto in arresto e trasferito nel carcere di San Donato.