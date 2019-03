Individuato e arrestato a Pescara un ricercato che era fuggito all'estero

I carabinieri della Compagnia di Pescara hanno individuato e tratto in arresto un 30enne pescarese che sia reso di fatto irreperibile dal 2016 quando fu destinatario dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari.

I militari dell'Arma hanno individuato il ricercato, L.D.N. le sue iniziali, nel corso di un controllo eseguito ieri, giovedì 21 marzo, in via Caduti per Servizio nel rione Fontanelle.

A emettere l'ordinanza per gli arresti domiciliari fu il Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale del capoluogo adriatico nell'aprile del 2016.

Il 30enne venne ritenuto responsabile di diversi cessioni di sostanze stupefacenti perpetrate nel 2015, e dalla quale si era sottratto, divenendo di fatto irreperibile, recandosi fuori dal territorio nazionale. L’uomo è stato così ristretto nella propria abitazione in regime di detenzione domiciliare a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I militari dell'Arma hanno proseguito anche ieri il dispositivo di controllo delle delicate zone periferiche della città attuato ormai da tempo e, dopo aver sottoposto a controllo, con l’ausilio degli addetti dell'Enel, i contatori elettrici del “Ferro di Cavallo” per verificare l’eventuale presenza di allacci abusivi alla rete pubblica, si sono spostati in via Caduti per Servizio, a Fontanelle, nel quale sono state sottoposte a controllo più di 80 persone, 70 automobili, nonché numerosi soggetti ristretti nelle proprie abitazioni in regime di arresti e detenzione domiciliare, hanno rintracciato e tratto in arresto il giovane ricercato da più di 2 anni.

