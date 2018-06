Aggredì gli agenti in ospedale ed evase: arrestato il latitante Davide De Gaetano

Alla fine, dopo quasi un anno di latitanza, è stato preso: i Carabinieri, infatti, hanno rintracciato Davide De Gaetano a Roma, dove qualcuno l'aveva aiutato a nascondersi per tutto questo tempo.

Il 23enne albanese, che in realtà si chiama Mariglen Cybi, era scappato all'inizio di agosto 2017 dall'ospedale SS. Annunziata di Chieti, dove si trovava perchè rimasto ferito dopo un inseguimento scattato per un tentato furto a Spoltore. Con la scusa di andare in bagno si era fatto togliere le manette e da allora nessuno l'aveva più visto.

Inizialmente cercato in tutto l'Abruzzo, l'uomo era invece riuscito a lasciare la nostra regione: la sua fuga si è però interrotta qualche giorno fa nella Capitale, quando i militari dell'Arma l'hanno stanato e arrestato.