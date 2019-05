Fa fallire due società, arrestato un imprenditore del Pescarese per bancarotta

Un imprenditore del Pescarese è stato tratto in arresto questa mattina, giovedì 23 maggio, dalla Guardia di Finanza di Pescara.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno arrestato B.G. di anni 55 di Cepagatti (posto agli arresti domiciliari).

Il 55enne è accusato di essere a capo di un gruppo criminale che ha condotto al fallimento due società operanti nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi, della installazione di impianti elettrici e della meccanica di precisione, con varie sedi operative nel Pescarese.

Come fanno sapere le Fiamme Gialle, il quadro complessivo delle indagini ha evidenziato un preciso piano criminoso confermato anche dallo scientifico rapido susseguirsi delle sentenze dichiarative di fallimento delle società. In particolare, l'imprenditore 55enne, in concorso con altri 6 indagati, ha dapprima consapevolmente accumulato un ingente debito nei confronti dell’Erario superiore a 2,5 milioni di euro, omettendo sistematicamente il versamento delle imposte dirette e/o indirette, e poi ha veicolato le società di cui era a capo al fallimento, non prima di averle intestate a “teste di legno”, per il cui tramite ha continuato, di fatto, a gestirle.

Dalle indagini è anche emerso che l'arrestato, allo scopo di cristallizzare l’ingiusto profitto accumulato con i fallimenti delle due società, non avendo scrupolo di piegare le legittime aspettative creditori e dei propri dipendenti, sia giunto perfino a minacciarli per indurli a rinunciare ai loro diritti patrimoniali maturati nell’esercizio dell’attività lavorativa. La ricostruzione investigativa ha fatto emergere che, attraverso simulate operazioni di cessione di beni, in parallelo con la reiterata sottrazione delle scritture contabili, le società fallite sono state spogliate delle principali attività patrimoniali (rami di azienda ed immobili) in danno del ceto creditorio con uno stato passivo complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal Gip del tribunale di Pescara, cui era stato richiesto dalla locale Procura della Repubblica, alla conclusione di una complessa ed articolata attività investigativa, durata più di due anni. Il modus operandi posto in essere dagli indagati si inquadra nell’ambito dei cosiddetti "fallitori seriali", cioè soggetti che, scientemente, accumulano fortissimi debiti, in genere verso l’Erario, depauperando inoltre le società della loro parte produttiva, avviando le stesse all’inevitabile deriva fallimentare, con al loro capo, in genere, dei prestanome. A tale risultato si è pervenuti mediante la ricostruzione dei flussi finanziari e le connesse indagini bancarie e patrimoniali, nonché attività di perquisizione e sequestro di documentazione contabile ed amministrativa, che hanno fatto emergere condotte distrattive consistenti in simulate cessioni di interi complessi aziendali e beni immobili, poste in essere rispettivamente per un controvalore ampiamente sottovalutato a mezzo di perizia di professionisti compiacenti e simulate compensazioni di debiti/crediti inesistenti, grazie ai quali il pagamento per la gran parte non è di fatto mai avvenuto.