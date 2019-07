Donna scippata e ferita davanti a San Cetteo, individuati e arrestati 2 giovani

Sono stati individuati e arrestati dalla polizia e dai carabinieri gli autori del violento scippo di ieri pomeriggio, domenica 30 giugno, commesso nei pressi della cattedrale di San Cetteo di Porta Nuova a Pescara.

Gli agenti della Squadra Volante e i militari del Radiomobile hanno tratto in arresto in zona Tiburtina P.S. 23enne residente a Chieti e C.M. 28enne residente a Tocco da Casauria.

Per entrambi l'accusa è di rapina nei confronti di una donna, B.B. di 71 anni che in seguito allo scippo è caduta ferendonsi a volto e spalla.

Come raccontato dalla 71enne, che si stava recando in chiesa per la messa, è stata avvicinata da dietro da una ragazza che, improvvisamente, afferrava la sua borsa cercando di strappargliela dalle mani. La signora veniva cosi strattonata e, tirata dalla borsa. In particolare l’autore dello scippo la tirava fino alla strada dove vi era un’autovettura Nissan Micra, di colore bianco, all’interno della quale la attendeva un complice.

La scippatrice ha continuato a strattonare la malcapitata, e, sedendosi al posto lato passeggero della vettura, ha colpito più volte con lo sportello la donna, ferendola al volto e alla spalla e facendola rovinare a terra e sottraendogli la borsa, per poi darsi alla fuga in direzione monti.

Grazie alle descrizioni di un testimone, i due giovani sono stati rintracciati e arrestati per rapina e su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati accompagnati rispettivamente nella casa circondariale di Chieti e nel carcere di Pescara. La povera vittima, invece, è stata trasportata in ospedale per le prime cure e poi ricoverata con diagnosi di trauma cranio facciale e frattura dell’omero, con prognosi di 40 giorni.