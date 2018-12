Due giovani aggrediti a Porta Nuova, arrestati 4 ragazzi

Dovranno rispondere dei reati di furto con strappo, tentata estorsione e lesioni connesse 4 ragazzi che sono stati tratti in arresto dalla polizia ieri notte nella zona tra Pescara Vecchia e Porta Nuova.

I 4, di età compresa da 19 a 23 anni, sono gli autori di una doppia aggressione nei confronti di due giovani, uno di 18 e l'altro di 26 anni, in via dei Bastioni e in via Conte di Ruvo.

I fatti sono avvenuti intorno a mezzanotte e venti con l'intervento degli agenti della Squadra Volante chiamati da un giovane con ferite al volto in via dei Bastioni che ha raccontanto di essere stato aggredito da 4 persone mentre era in compagnia di alcuni amici. Uno dei 4 gli ha prima strappato il telefono dalle mani e poi richiesto un pagamento in denaro per la restituzione.

Nel momento in cui la vittima e gli amici hanno chiesto indietro lo smartphone, i 4 ragazzi li hanno aggrediti con schiaffi e pugni per poi scappare gettando il telefono rubato poco prima.

Mentre i poliziotti erano sul posto per raccogliere varie testimonianze, sono stati avvicinati da un altro ragazzo, sempre con ferite al volto, che ha riferito di essere stato aggredito in via Conte di Ruvo mentre era in compagnia di un amico. Al giovane è stato rubato dalla tasca un accendino e quando è stata chiesta la restituzione veniva colpito con gli aggressori che si sono poi allontanati.

In entrambe le circostanze vittime e testimoni hanno fornito descrizioni dettagliate degli aggressori che hanno consentito agli agenti della Squadra Volante di rintracciarli nella golena sud. Accompagnati in Questura sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari per furto con strappo, tentata estorsione e lesioni in attesa del rito direttissimo che si terrà domani, lunedì 31 dicembre, come disposto dal pm di turno.

Arrestati un 23enne albanese, un 19enne teatino, e 20enne pescarese e un 22enne rumeno.

Mentre le vittime sono state accompagnate al pronto soccorso da un'ambulanza del 118 della Misericordia con una prognosi di 8 giorni.