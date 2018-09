È agli arresti domiciliari per furto ma spaccia droga in casa, giovane arrestato

Un ragazzo di 26 anni è stato tratto in arresto dalla polizia di Pescara perché, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari, ha continuato a delinquere.

Nello specifico il giovane, originario della provincia di Foggia (C.E.D. le sue iniziali), era ristretto nella sua abitazione per aver commesso alcuni furti nel centro commerciale Megalò di Chieti Scalo.

La polizia è entrata in azione nella serata di ieri, giovedì 13 settembre, e gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura hanno sorpreso il 26enne in casa con delle sostanze stupefacenti: con quasi 30 grammi di cocaina e più di un etto di hashish.

Il giovane, nonostante la misura cautelare alla quale era sottoposto, aveva avviato un'attività di spaccio di droga in un'abitazione al piano terra di un edificio in via Rigopiano. Qui i poliziotti, senza farsi notare nascondendosi tra i residenti, sono riusciti a fare irruzione nell'appartamento.

Il 26enne, dopo aver visto gli agenti della polizia, ha provato a gettare nel water la droga, ma le sostanze stupefacenti sono state poi ritrovate nel corso della perquisizione.

Sotto sequestro, oltre alla droga, anche un bilancino di precisione e altro materiale utile al confezionamento delle dosi.

Il giovane, già noto alla Squadra Mobile di Pescara (che nel dicembre del 2016 lo aveva sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per una rapina commessa in una gioielleria di viale D’Annunzio) è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

Nei suo confronti il sostituto procuratore della Republica Andrea Di Giovanni ha richiesto che si proceda con giudizio direttissimo.