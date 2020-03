Entra in un bar, minaccia di ammazzare i presenti e aggredisce i poliziotti: giovane arrestato

Un giovane di 30 anni di Pescara è stato tratto in arresto dalla polizia dopo aver seminato il panico in un bar di Villa Raspa di Spoltore ieri sera, sabato 7 marzo.

Il 30enne è infatti entrato nel locale in evidente stato di ebbrezza minacciando di ammazzare i presenti con una pistola che però non ha mostrato.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante della Questura che hanno però dovuto subire le intemperanze e la reazione dell'aggressore, già noto alle forze dell'ordine.

È scattata così una perquisizione sia personale che del suo veicolo all'interno del quale sono stati rinvenuti 2 coltelli a serramanico e 10 proiettili, ma nessuna pistola. L'uomo è stato così arrestato per il reati di minacce aggravate, porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il 30enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto prevista nella mattinata di domani.