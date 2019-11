Nuovo arresto per il giovane autore dei furti con spaccata, stavolta per evasione

Nuovo arresto, questa volta per evasione dai domiciliari, per il giovane di 19 anni di Montesilvano autore dei 4 furti con spaccata in una notte usando scooter.

Ad arrestare T.F.T. sono stati questa mattina all'alba, giovedì 14 novembre, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara.

I militari dell'Arma hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto con la custodia in carcere emessa dal Gip del tribunale di Pescara su richiesta delle locale Procura della Repubblica.

Il 19enne, in occasione dell’ultimo arresto, era stato sorpreso in flagranza dei reati di evasione e ricettazione. Quello di stamattina segue gli altri 2 arresti dei giorni scorsi quando il ragazzo, dopo essere stato dapprima riconosciuto come l’autore di diverse “spaccate” ai danni di esercizi commerciali ed essere stato sottoposto agli arresti domiciliari, poche notti dopo veniva nuovamente intercettato dagli uomini dell’Arma in via Tavo, all’altezza del noto complesso residenziale “Ferro di Cavallo”, a bordo di una Fiat Panda risultata rubata.

Revocati quindi gli arresti domiciliari concessigli a seguito del primo arresto, questa mattina il reo è stato accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri del Nor di Pescara continuano le indagini volte anche a verificare eventuali responsabilità dello stesso in ordine ai recenti furti perpetrati in questo centro.