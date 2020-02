Giovane sorpreso con un chilo di droga davanti alla stazione, arrestato

Nuovo arresto della Guardia di Finanza che ha sorpreso un giovane davanti alla stazione centrale di Pescara con un chilo di droga.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno individuato venerdì pomeriggio un ragazzo di 24 anni di nazionalità nigeriana che deteneva un chilo di sostanza stupefacente, marijuana in particolare.

Il 24enne è stato sottoposto a controllo e i finanzieri hanno scovato la marijuana confezionata in un involucro impacchettato con cellophane trasparente e occultato all’interno di uno zaino in suo possesso.

L’uomo è stato così tratto in arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pescara, accompagnato nel carcere “San Donato”. La droga sequestrata sarebbe stata “immessa in commercio” sul mercato locale, consentendo, agli spacciatori al minuto, di ricavarne almeno 15 mila euro.

Come ricordano dalle Fiamme Gialle, «sono 3 le persone arrestate dall’inizio dell’anno, rinvenute in possesso di oltre 3 chilogrammi di marijuana, sempre nella zona della stazione ferroviaria e del terminal degli autobus. L’operazione condotta si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione, disposto dal Comando Provinciale di Pescara, ulteriormente incrementato negli ultimi periodi, al fine di garantire maggior sicurezza nelle aree più sensibili del capoluogo (Area di risulta, Piazza Santa Caterina, Rancitelli, San Donato, Fontanelle e la zona della riviera)».

