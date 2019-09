Sorpreso con droga e 2 coltelli a serramanico, arrestato un giovanissimo

Brillante operazione degli uomini della Benemerita che hanno tratto in arresto un giovane di 20 anni, D.S. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, al termine di accurate indagini e appostamenti, è stato trovato in possesso di 150 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, varie sostanze da taglio e materiale per il confezionamento.

A seguito della perquisizione domiciliare avvenuta in via Rio Sparto a Pescara sono stati trovati e sottoposti a sequestro anche due coltelli a serramanico. L'azione è stata portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano, unitamente al personale dell'unità cinofila e dell'aliquota Cio del battaglione "Calabria".