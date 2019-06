Sorpresi a rubare un secondo motorino in piena notte, arrestato ladro minorenne: complice in fuga

Era in compagnia di un complice mentre la notte scorsa stava provando a rubare un motorino in piazza Santa Caterina a Pescara, ma è stato sorpreso e arrestato in flagranza dalla polizia.

Il giovane tratto in arresto in arresto è un minorenne di soli 17 anni mentre il suo complice è riuscito fuggire.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti in piazza Santa Caterina intorno alle ore 2 dopo che era stato segnalato un furto in atto di un ciclomotore.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno sorpreso due giovani con casco calzato che stavano armeggiando su un motorino ma vedendo le pattuglie della polizia, sono scappati repentinamente. Ma uno dei due è stato bloccato e identificato: un minorenne pescarese di 17 anni trovato in possesso di un grimaldello comunemente chiamato “spadino” utilizzato per forzare i nottolini d’accensione dei ciclomotori.

Il motorino, già forzato e danneggiato è stato sottoposto a sequestro, vista l’impossibilità di rintracciare tempestivamente il proprietario. A pochi metri di distanza i poliziotti hanno trovato anche un altro ciclomotore privo di chiavi, danneggiato nel nottolino e ancora acceso. Immediati accertamenti di polizia giudiziaria hanno consentito di accertare che il secondo ciclomotore era stato rubato in nottata in via Nicola Fabrizi. Il proprietario, che non ancora si era accorto dell’accaduto, è stato avvisato dalla polizia del furto e si è recato in Questura per sporgere denuncia e ricevere in consegna il mezzo. Oltre al ciclomotore, la polizia gli ha restituito anche il casco, precedentemente calzato dal minorenne bloccato. La Squadra Volante, pertanto, ha tratto in arresto in flagranza di reato il predetto 17enne per furto aggravato e lo associava al Cpa dell’Aquila a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.