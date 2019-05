Cerca di comprare droga ma viene derubato, la polizia interviene e arresta il rapinatore. È successo ieri pomeriggio nei pressi del terminal bus sull'area di risulta.

Un 27enne nigeriano, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Squadra Volante per rapina impropria e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con un altro giovane che al momento risulta ricercato dagli agenti.

Tutto è cominciato quando il nigeriano e il suo complice hanno avvicinato un cliente con l’intenzione di vendergli dell'hashish. L'acquirente voleva spendere non più di 10 euro ma i pusher si sono rifiutati di vendergli una dose così risicata. L'uomo ha allora accettato di comprare un quantitativo superiore e ha estratto dalla tasca circa 100 euro in banconote di vario taglio.

A quel punto, il 27enne gli ha improvvisamente sfilato il denaro dalle mani ed è scappato. Subito sono state avvisate le forze dell’ordine, giunte in pochi minuti nel sottopasso ferroviario della stazione centrale: l'africano è stato bloccato dalla pattuglia e trovato in possesso sia dei soldi di cui si era impossessato poco prima, sia dell'hashish che utilizzava per attività di piccolo spaccio.

Finito in manette, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di lunedì 20 maggio.