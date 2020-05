Spacca le vetrine di 2 bar di Pescara con uno scooter rubato, arrestato per furto giovane evaso di Montesilvano

Ha utilizzato il suo scooter, un'Aprilia Scarabeo, per sfondare le vetrine di 2 bar di Pescara nei quali ha messo a segno altrettanti furti.

Ma il ladro, un giovane di 19 anni di Montesilvano, è stato tratto in arresto alle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 20 maggio, dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara.

Il 19enne è stato arrestato, in flagranza di reato, perché ritenuto responsabile di furto aggravato perpetrato nel corso della notte.

Dall’interno dei locali il giovane ha rubato il registratore di cassa, contenente la somma di 100 euro circa, e solo in uno di essi poche monete. Appena dopo la seconda “spaccata”, le gazzelle dei militari intervenute, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato il malvivente in via Venezia a bordo di uno Scarabeo nero, che aveva appunto utilizzato quale “ariete” ai danni dei due locali, così come poi confermato dalla visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza. Lo scooter, a seguito di accertamenti, è risultato essere stato rubato poco prima in via Palermo.

Il 19enne è stato accompagnato negli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile e, a seguito di ulteriori approfondimenti, è emerso che questi è evaso da una comunità terapeutica di Pesaro ristretto in regime di arresti domiciliari. Al giovane arrestato sono stati quindi contestati anche i reati di evasione e di ricettazione, avendo appunto utilizzato lo scooter risultato oggetto di furto. L’arrestato, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto che si è svolta da remoto negli uffici del citato Nor, è stato tradotto presso la casa circondariale di Rieti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

