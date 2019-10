Sorpreso a discutere in strada con la compagna, arrestato per evasione noto malvivente

Un noto malvivente di Pescara è stato tratto in arresto ieri, lunedì 14 ottobre, dalla Guardia di Finanza per evasione dagli arresti domiciliari.

A sorprendere R.R. intorno alle ore 19 in via Raiale mentre discuteva animatamente con la sua compagna convivente sono stati i due militari in forza alla Sezione Anti Terrorismo Pronto Impiego – meglio noti come baschi verdi.

I finanzieri hanno riconosciuto il noto malvivente locale che, a seguito di una complessa indagine condotta proprio dalle Fiamme Gialle nel 2018, era stato tratto in arresto e, nell’attualità, si sapeva essere sottoposto agli arresti domiciliari.

I militari della Guardia di Finanza è stato così fermato e, dopo gli accertamenti del caso, arrestato per il reato di evasione. Nella mattinata odierna è stato anche celebrato il giudizio direttissimo nel corso del quale è stato convalidato l’arresto di R.R. per reato di evasione e disposto ex novo il provvedimento degli arresti domiciliari.

«Ancora una volta», fanno sapere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, «è evidente l’alta professionalità e l’attenzione con cui i baschi verdi operano su strada e concorrono alla sicurezza pubblica, anche nel controllo di soggetti pregiudicati come nel caso di specie del pescarese evaso, condannato l’anno scorso per gravi reati quali associazione a delinquere finalizzata all’estorsione aggravata, spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato, all’esito di indagini dello stesso reparto. Una dimostrazione di efficienza e alta reattività quella di ieri delle Fiamme Gialle che rende tangibile, anche agli occhi del cittadino, l’efficace operatività e presenza dei baschi verdi sul territorio pescarese».