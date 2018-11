In giro per le vie del centro nonostante i domiciliari, arrestato per evasione

Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Pescara questa mattina, lunedì 26 novembre.

A operare l'arresto sono stati gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo impegnati dell’ordinaria attività di prevenzione e contrasto del crimine diffuso.

A finire in manette è stato un pescarese, R.P., 36 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, evasione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno rintracciato il 36enne mentre se ne andava tranquillamente a spasso per le vie del centro cittadino nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare dopo i reati commessi.

Per questo ragione è stato arrestato in flagranza di reato per evasione e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio direttissimo che avrà luogo nella giornata di domani.