Beccato a Spoltore con un kg di eroina in macchina durante un controllo: arrestato

È stato fermato da una pattuglia dei carabinieri durante un normale controllo stradale, ma in macchina nascondeva 1 kg di eroina. Per questo, un 53enne di Spoltore è stato arrestato dai carabinieri nella tarda serata di ieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari dopo averlo fermato mentre si trovava a Spoltore, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare rinvenendo due panetti di eroina. Ora si trova in carcere a Vasto.