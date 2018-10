Più di due chili di droga nello zaino, uomo arrestato in pieno centro a Pescara

Un uomo è stato tratto in arresto ieri, sabato 27 ottobre, dalla polizia in pieno centro a Pescara.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e le unità cinofile hanno sottoposto a controllo, allo scopo di contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, un giovane nell'area del terminal bus in piazza della Repubblica.

L'uomo, di nazionalità nigeriana, nascondeva dentro a uno zaino, più di due chili di droga confezionata con più strati di cellophane, tra i quali era stata immessa polvere di borotalco al fine di confondere il fiuto dei cani antidroga.

La sostanza stupefacente, risultata essere del tipo marijuana, è stata sottoposta a sequestro insieme a un telefono cellulare trovato in possesso del cittadino extracomunitario.

L'uomo è stato arrestato nella flagranza del delitto di cui all’art 73 D.P.R. 309/90, e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, accompagnato nel carcere di San Donato.