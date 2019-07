Offre droga a ragazzi minorenni, arrestato dopo tentativo di fuga: aveva coltello a serramanico

Un uomo è stato tratto in arresto la notte scorsa poco prima delle ore 3 dalla polizia sul lungomare Matteotti a Pescara.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti sulla riviera perché era stata segnalata la presenza di una persona che offriva droga ai passanti.

A proporre droga in particolare a ragazzi minorenni era un uomo di colore con una maglietta di colore giallo davanti a uno stabilimento dove era in corso una festa musicale con minori per lo più.

I poliziotti così hanno deciso di entrare all’interno del locale e, posizionandosi nei pressi della consolle, in un punto che permetteva una completa visione della pista da ballo, individuavano la persona segnalata che colloquiava con alcuni avventori di giovane età, presumibilmente minorenni, i quali consegnavano delle banconote all’individuo che subito dopo si allontanava.

Accertato che il comportamento posto in essere era riferibile allo spaccio di sostanza stupefacente, i poliziotti hanno cercato di avvicinarsi all’individuo per controllarlo, ma questi, dopo essersi accorto della loro presenza, è fuggito in direzione della spiaggia per poi risalire uscendo da uno stabilimento attiguo e, immediatamente raggiunto da due dei poliziotti intervenuti, è stato bloccato. Durante il controllo lo straniero identificato per S.O., 34enne nigeriano sedicente, irregolare e senza fissa dimora, portava ripetutamente la mano all’altezza della cintura insospettendo gli operatori che, da un più accurato controllo, hanno scoperto come detenesse un coltello a serramanico lungo circa 20 cm di cui 10 di lama e 10 di manico. Da un ulteriore controllo il fermato è stato trovato in possesso di un involucro posto all’interno degli slip, contenente presunta sostanza stupefacente del tipo marijuana poi accertata pari a 5.038 grammi; all’interno di una piccola tasca del marsupio indossato, vi erano altri 3 piccoli involucri termosaldati contenenti presumibilmente cocaina per un peso poi accertato di 1.021 grammi.

Per questi motivi è stato arrestato per spaccio posto in essere in un contesto ad altissima presenza di avventori minorenni, e accompagnato nel carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.