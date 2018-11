È agli arresti domiciliari ma spaccia droga, la polizia trova anche proiettili in casa

La polizia ha tratto in arresto l'altro ieri, giovedì 14 novembre, un uomo nella zona di Pescara Colli.

In particolare, nell'ambito di un'operazione straordinaria di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è finito in manette S.S. 27enne pescarese già noto alle forze dell'ordine.

Il 27enne, a causa di un vecchio con la giustizia, era ristretto agli arresti domiciliari nella sua casa nella zona dei Colli.

Gli agenti della Squadra Mobile, avendo il sospetto che il ragazzo avesse messo in piedi un giro di spaccio di droga al dettaglio con la vendita direttamente nella sua abitazione, sono intervenuti nella casa con l'ausilio dell'unità cinofila.

Dalla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti, celati tra gli abiti nell'armadio, 8 involucri al cui interno c'erano:

quasi 10 grammi di cocaina ;

; quattro dosi di marijuana per un peso di poco più di 2 grammi;

per un peso di poco più di 2 grammi; una dose di hashish ;

; un bilancino di precisione;

materiale per il confezionamento;

un foglio di carta su cui erano annotate cifre e nomi.

Oltre alla cocaina, in quegli stessi vestiti, avvolte in una bustina di plastica, erano occultati dieci proiettili per pistola, calibro 9X21 e due munizioni calibro 22.

Per queste ragioni il giovane è stato arrestato per la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente e segnalato per la detenzione abusiva delle munizioni.