Sorpreso dalla polizia cerca di scappare, nascondeva sostanza stupefacente: arrestato per spaccio di droga

Un uomo è stato tratto in arresto a Pescara dalla polizia di Stato nella serata di ieri, martedì 14 gennaio.

A essere arrestato è stato G.S., pescarese di 34 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 34enne, già noto alle forze dell'ordine per una denuncia per il medesimo reato, alla vista della pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, ha provato ad allontanarsi velocemente ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti che si sono insospettiti per quel comportamento.

I poliziotti hanno bloccato il 34enne in via Po e il suo mostrarsi nervoso e insofferente li ha indotti a effettuare una perquisizione personale che ha portato a scoprire 2 involucri di plastica trasparente (uno nella tasca destra e l'altro sotto al maglione) contenenti 190 grammi di droga, marijuana nello specifico.

L’uomo è stato così arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 Dpr (decreto presidente della Repubblica) 309/1990 e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo che avrà luogo nella mattinata odierna.

