Giovane sorpreso con un chilo di droga sul ponte Flaiano e arrestato

Un giovane è stato sorpreso sul ponte Flaiano di Pescara con un chilo di droga e tratto in arresto dalla Guardia di Finanza.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno sottoposto a controllo un ragazzo di 25 anni di nazionalità nigeriana dopo averlo notato nella zona del ponte Flaiano.

Dal controllo è emerso come il 25enne nascondesse oltre un chilo di sostanza stupefacente, marijuana in particolare.

La droga era confezionata in un involucro impacchettato con cellophane trasparente e occultata all’interno di un borsello in suo possesso. Il giovane è stato così tratto in arresto e, su disposizione del magistrato di turno dela Procura della Repubblica di Pescara, accompagnato nel carcere “San Donato”. La droga sequestrata sarebbe stata “immessa in commercio” sul mercato locale, consentendo, agli spacciatori al minuto, di ricavarne almeno 15mila euro.

Gallery