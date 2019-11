Sorpreso in pieno centro con la droga viene arrestato ma il giorno dopo evade: nuovo arresto

Un uomo è stato tratto in arresto 2 volte nel giro di 24 ore a Pescara dalla polizia.

In manette per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione è finito O.F., 25 anni, di nazionalità nigeriana già noto alle forze dell'ordine.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura, impegnati in un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, hanno notato nella serata di sabato scorso 3 cittadini extracomunitari già noti in corso Vittorio Emanuele II.

I 3 uomini stavano confabulando e alla vista dei poliziotti si sono dileguati ma uno di essi, il 25enne, è stato raggiunto e fermato. Era già stato denunciato dalla Squadra Volante a piede libero lo scorso 16 ottobre per spaccio di stupefacenti. Controllato dagli agenti è stato trovato in possesso di 4 involucri termo saldati contenenti complessivamente 13 grammi di marijuana e 70 euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecita. Lo stesso è stato pertanto tratto in arresto per spaccio di stupefacenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria agli arresti domiciliari nel proprio domicilio a Pescara.

Nella giornata di ieri. domenica 10 novembre, i poliziotti, giunti per il controllo nel suo domicilio, hanno riscontrato la sua assenza, quindi, nuovamente rintracciato è stato sottoposto agli arresti nella camera di sicurezza della Questura, dovendo lo stesso rispondere anche del reato di evasione. Nella mattinata odierna è in programma il giudizio direttissimo.