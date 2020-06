Nascondeva droga (cocaina ed eroina) in casa, donna arrestata dai carabinieri

Nascondeva in casa droga, cocaina ed eroina in particolare, e per questo motivo una donna di Pescara è stata tratta in arresto dai carabinieri questa mattina, martedì 16 giugno.

A essere arrestata, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata una 45enne residente nel rione di Rancitelli.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia, unitamente ai colleghi della sezione operativa, hanno sottoposto la donna a una perquisizione domiciliare d’iniziativa rinvenendo, complessivamente, 38 grammi di sostanza stupefacente del tipo “eroina” e 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, nonché due bilancini elettronici di precisione e materiale atto al confezionamento.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestata, su diposizione dell’autorità giudiziaria, è stata ristretta nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.