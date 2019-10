Ragazza sorpresa alla stazione con oltre un chilo di droga, arrestata

Una giovane donna è stata sorpresa con più di un chilo di droga dalla Guardia di Finanza all'uscita della stazione ferroviaria centrale di Pescara.

Per questo motivo, i militari hanno tratto arresto la ragazza, una 23enne di nazionalità nigeriana.

La giovane è stata sottoposta a controllo da parte dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento e perlustrazione nelle aree cittadine più a rischio, come l'area del terminal bus e il piazzale antistante la stazione.

La 23enne aveva con sé oltre un chilo di sostanze stupefacente, marijuana nello specifico, confezionata in un involucro impacchettato con cellophane trasparente e occultata all’interno di una borsa. La droga sequestrata sarebbe stata “immessa in commercio” sul mercato locale consentendo, agli spacciatori al minuto, di ricavarne almeno 15mila euro. La donna è stata tratta in arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pescara, sarà sottoposta a processo per direttissima in data odierna.

Come fanno sapere dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle: