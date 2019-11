Spaccia droga in casa a Pescara davanti a 4 figli minorenni, donna arrestata

Una donna è stata tratta in arresto ieri, martedì 5 novembre, a Pescara dalla polizia per spaccio di droga.

In particolare, D.R.E., 41 anni, spacciava sostanze stupefacenti nella sua casa di via Lago di Capestrano nel rione Rancitelli.

Sul posto, dopo aver notato un continuo andirivieni di tossicodipendenti, sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante.

I poliziotti hanno così deciso di entrare nell'abitazione e, alla vista degli agenti, la 41enne ha provato a nascondere nel reggiseno un involucro sospetto, poi risultato contenere 10 grammi di cocaina, e ha cercato di riporre furtivamente in un cassetto della cucina un pacchetto di cartone, poi risultato contenere diversi tipi di sostanza stupefacente. Per questo motivo è scattata la perquisizione domiciliare e sono stati rinvenuti nella cucina complessivamente 78 grammi di cocaina, 35 di eroina, 30 di marijuana, tutta sostanza suddivisa in dosi.

La droga è stata posta sotto sequestro come anche un bilancino di precisione, un proiettile calibro 7,65 e 305 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Nella stessa stanza in cui era conservata la sostanza stupefacente vi erano 4 minorenni (di anni 4, 10, 13, 17) figli della donna. Le ricerche di ulteriori elementi sono state estese all’area limitrofa l’appartamento con l’ausilio della Squadra Cinofili della Questura, e sono stati rinvenuti e sequestrati un involucro contenente ulteriori 38 grammi di cocaina nonché un altro bilancino di precisione, occultati dentro una cassetta della posta, contornati da polvere di caffè.

Per queste ragioni la donna è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questa mattina verrà sottoposta al giudizio direttissimo.