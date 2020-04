Sorpreso con la cocaina in auto, arrestato dai carabinieri uno spacciatore

Un bel colpo messo a segno dai militari del nucleo radiomobile della Compagnia carabinieri di Popoli, guidati dal sottotenente Cleto Della Rosa.

Nella loro costante azione di controllo del territorio, mai rallentata nonostante lo straordinario impegno legato all'emergenza attuale, sono riusciti a trarre in arresto D.D., 55 anni, trovato all'interno della sua auto con 11 grammi di droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, visibilmente agitato durante un controllo lungo la via Tiburtina Valeria, ha indotto gli uomini in divisa ad una perquisizione all'interno del veicolo dove è spuntato il quantitativo di cocaina. Successivamente le operazioni si sono spostate nella sua abitazione dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione opportunamente nascosto in sala da pranzo. Espletate le formalità di rito, il soggetto è stato accompagnato al carcere di Pescara in attesa della convalida dell'arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.