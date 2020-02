Beccato in casa a Bussi con 400 grammi di droga: arrestato dai carabinieri - FOTO

È stato sorpreso dai carabinieri in possesso di 400 grammi di marijuana, nascosti in un armadio della sala. Per questo, T.D. 35enne di Bussi sul Tirino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari sono risaliti al ragazzo dopo aver raccolto elementi che lasciavano intuire che nella sua abitazione ci fosse un'intensa attività di spaccio, grazie a diversi servizi di osservazione che hanno portato al provvedimento di perquisizione disposto dalla procura di Pescara.

Questa mattina è scattato il blitz, con il rinvenimento dello stupefacente, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Ora il 35enne si trova in carcere a Pescara.