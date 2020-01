Nasconde la droga in auto, arrestato in strada dai carabinieri [FOTO]

Un uomo è stato tratto in arresto questa mattina, mercoledì 15 gennaio, a Pescara dai carabinieri.

A essere arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato E.M., 64 anni di Roma.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il 64enne mentre era a bordo della sua automobile.

I carabinieri, dopo averlo fermato, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo rinvenendo 80 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, nonché due micro telefoni cellulari.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo, su diposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato in carcere.

