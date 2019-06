Spaccio di droga, arrestate due donne a Pescara

Due donne sono state tratte in arresto questa mattina all'alba, mercoledì 5 giugno, a Pescara dai carabinieri.

I militari del Nor-Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato le due donne, entrambe di etnia rom, nel rione di Rancitelli.

I carabinieri hanno eseguito due distinte misure cautelari di custodia in carcere emesse dal Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, su richiesta del Pm (pubblico ministero) Anna Benigni a carico di B.G. 54 anni residente al cosiddetto “Treno” in via Lago di Capestrano e M.A. 28 anni di Pescara residente al Ferro di Cavallo.

Per entrambe i carabinieri sono riusciti a documentare un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti cosiddette “pesanti”:

la 54enne dall’anno 2015, ha spacciavto sostanza stupefacente del tipo “cocaina” a una giovane consumatrice, mentre la 28enne dall’aprile 2018, ha spacciato sostanza stupefacente del tipo “eroina” a un assuntore della zona.

Nel corso delle operazioni di polizia, i militari operanti, a seguito di perquisizione domiciliare a casa di una delle due rom, hanno anche rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, ritagli in cellophane, un coltello e pasticche di suboxone, il tutto sottoposto a sequestro.

Entrambe le arrestate, assolte le formalità di rito, sono state accompagnate al carcere di Chieti a disposizione della autorità giudiziaria che ne ha disposto la loro carcerazione.

