Evade tre volte, arrestata in un hotel di Pescara donna ricercata

Una donna è stata tratta in arresto dalla polizia ieri, giovedì 21 marzo, a Pescara.

A essere arrestata è stata B.M., 57 anni pescarese, che era evasa per ben tre volte dagli arresti domiciliari.

L'ultima evasione dalla detenzione domiciliare risale al 15 marzo e da quel momento la donna si era resa irreperibile.

A rintracciarla ieri pomeriggio sono stati gli agenti della Squadra Volante in un albergo del centro cittadino. La donna è già nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, truffe, frodi informatiche e ricettazione in particolare, stava scontando la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione in detenzione domiciliare.

Già in altre 2 recenti circostanze, il 10 gennaio e l'1 febbraio l’evasa era stata tratta in arresto per lo stesso reato. Per questi motivi è stata arrestata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo, che si svolgerà nella giornata odierna.