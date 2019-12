Detenuto del carcere di Pescara in semilibertà, beccato con dei gioielli rubati aggredisce i carabinieri: arrestato

Un 48enne di Chieti, detenuto in regime di semilibertà nel carcere di Pescara per vari reati, è stato arrestato a Roma per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per ricettazione.

L'uomo si trovava nella capitale nella zona delle case popolari fra via Molfetta e via Ugento e stava camminando a piedi quando ha notato un posto di controllo dei carabinieri e alla vista dei militari si è dato alla fuga. I carabinieri lo hanno seguito e raggiunto, e a quel punto l'arrestato, che deve scontare una serie di pene per reati come furto, rapina e ricettazione, ha aggredito i militari con calci e gomitate.

Con sè aveva dei gioielli di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Ora si trova in carcere e le indagini cercheranno di risalire ai legittimi proprietari dei gioielli.